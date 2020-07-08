"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" не смогли определить победителя в матче 27 тура Российской премьер-лиги.

Матч, проходивший на стадионе "Спартака", закончился со счетом 1:1. В составе команды хозяев отличились Эсекьель Понсе (38-я минута). За "Локомотив" забил Алексей Миранчук, реализовав пенальти на 42-й минуте.

На 41-й минуте был удален - за споры с судьей - главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Арбитр поочередно показал ему две желтые карточки.

"Локомотив" идет вторым в таблице чемпионата, набрав 50 очков. У "Спартака" 33 балла, он занимает седьмое место.

Следующий матч "Спартак" проведет 11 июля, команда сыграет в гостях против "Сочи". "Локомотив" 12 июля встретится на домашнем поле с "Уфой".