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"Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Столичные футбольные клубы "Спартак" и "Локомотив" не смогли определить победителя в матче 27 тура Российской премьер-лиги.

Матч, проходивший на стадионе "Спартака", закончился со счетом 1:1. В составе команды хозяев отличились Эсекьель Понсе (38-я минута). За "Локомотив" забил Алексей Миранчук, реализовав пенальти на 42-й минуте.

На 41-й минуте был удален - за споры с судьей - главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. Арбитр поочередно показал ему две желтые карточки.

"Локомотив" идет вторым в таблице чемпионата, набрав 50 очков. У "Спартака" 33 балла, он занимает седьмое место.

Следующий матч "Спартак" проведет 11 июля, команда сыграет в гостях против "Сочи". "Локомотив" 12 июля встретится на домашнем поле с "Уфой".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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