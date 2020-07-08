"Зенит" в статусе чемпиона-2019/20 выиграл у "Сочи" матч РПЛ

Церемония награждения ФК "Зенит", ставшего победителем чемпионата России по футболу Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:1 нанесли поражение команде "Сочи" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На пятой минуте Антон Заболотный вывел "Сочи" вперед. На 33-й минуте Малком сравнял счет, а на 76-й Сердар Азмун провел победный для "Зенита" гол.

"Зенит" сыграл в матче в статусе чемпиона текущего сезона, итоговое первое место команда досрочно обеспечила, победив в предыдущем туре "Краснодар" (4:2).

Сейчас у "Зенита" 65 очков, а у "Сочи" – 30. "Сочи" – на 11-м месте в турнирной таблице.