Бюджет РУСАДА из-за коронавируса сокращен на 10%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство информировало Минспорта о том, что бюджет организации сократился на 10 процентов из-за пандемии, заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в ходе онлайн-конференции.

"Я информировал замминистра, что бюджет РУСАДА был сокращен на 10 процентов из-за коронавируса. Количество тестирования спортивных мероприятий немного сократится, мы с пониманием к этому относимся", - сказал Ганус.

"Мы тестируем спортсменов по программе, те, кто есть в этой программе, будут тестироваться. Те, кто не входят – будут тестироваться на других основаниях", - добавил он.