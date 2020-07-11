"Арсенал" обыграл "Тамбов" в матче 28 тура РПЛ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" одержал победу над ФК "Тамбов" в матче 28 тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Матч, проходивший в Туле, закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе туляков счет открыл Владислав Пантелеев, реализовав пенальти на 20-й минуте. За "Тамбов" забил полузащитник Михаил Костюков (55-я минута). На 84-й минуте окончательный счет установил нападающий "Арсенала" Евгений Луценко.

"Арсенал" набрал 34 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" занимает 14 место, набрав 28 баллов.

Следующий матч "Арсенал" проведет 15 июля, команда сыграет в гостях против екатеринбургского "Урала". "Тамбов" 16 июля встретится на домашнем поле с "Сочи".