Главный тренер "Спартака" Тедеско дисквалифицирован на три матча

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско пропустит три матча Тинькофф Российской Премьер-лиги за удаление в матче против "Локомотива". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

"За оскорбительное поведение в адрес Официальных лиц матча – дисквалифицировать главного тренера ФК "Спартак-Москва" г. Москва Тедеско Д. на три матча Чемпионата России по футболу (с учетом автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.