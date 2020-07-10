РПЛ перенесла матчи "Рубин" – "Ростов" и "Локомотив" – ЦСКА на 16 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига перенесла два матча 29-го тура чемпионата страны по футболу с 15 на 16 июля.

"Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь – два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. "Рубин" и "Ростов" сыграют 16 июля в 18:00, московское дерби "Локомотива" и ЦСКА начнется в 20:30", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Отмечается, что решение было принято "для обеспечения работы системы VAR на всех матчах 29-го тура".

"Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз, - говорится в сообщении.

29-й тур является предпоследним в календаре Российской премьер-лиги. Чемпион уже известен: это петербургский "Зенит"