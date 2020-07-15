"Спартак" разгромил "Ахмат" в чемпионате России по футболу
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 обыграли грозненский "Ахмат" в матче 29-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.
На 51-й минуте встречи, прошедшей в Москве, гол провел Роман Зобнин. На 81-й отличился Александр Соболев. На четвертой минуте компенсированного времени точный удар нанес Гус Тиль.
"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" – на 13-м месте, 31 очко.