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Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия московских Игр-1980

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Первый канал покажет церемонии открытия и закрытия летних Олимпийских игр-1980, прошедших в Москве 40 лет назад.

Показ запланирован на 1 августа, сообщает пресс-служба телеканала.

"В честь 40-летнего юбилея в 11:20 на Первом канале будет показана церемония открытия Олимпиады и торжественное зажжение чаши Олимпийского Огня в Лужниках с участием олимпийских чемпионов Виктора Санеева и Сергея Белова", - говорится в сообщении.

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"В 16:45 зрители увидят церемонию закрытия Игр, прощание с Олимпиадой и Мишкой - символом турнира и исполнении песни "До свиданья, Москва", которую спел Лев Лещенко и Татьяна Анциферова", - отмечается в тексте сообщения.

Трансляциям записей церемоний будет предшествовать показ фильма "Олимпиада-80. Больше чем спорт" (начало - 10:15) о подготовке и проведении XXII Летних Олимпийских Игр в Москве. Воспоминаниями поделятся строители, волонтеры, специалисты, обеспечивавшие трансляцию игр, "а также ветераны КГБ, которые расскажут, как обеспечивалась безопасность на Олимпийских играх".

В свою очередь, олимпийские чемпионы, мировые рекордсмены расскажут о повседневной олимпийской жизни в Москве, об отдыхе после соревнований и другом. Среди участников фильма - Константин Эрнст, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Михаил Боярский, Владимир Познер, Эдуард Успенский, Александр Жуков, чемпионы и призеры Олимпийских игр.

Также 1 августа, в 13:30 Первый канал покажет двухсерийный фильм "О спорт, ты - мир!", который был снят во время Олимпиады-80. Закадровый текст читает легендарный спортивный комментатор Николай Озеров.

"В 1982 году создатели фильма были удостоены Государственной премии СССР", - отмечает телеканал.

XXII летние Олимпийские игры прошли в Москве с 19 июля по 3 августа.

Олимпиада-1980

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