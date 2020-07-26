Андрей Талалаев стал новым тренером ФК "Ахмат"

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Андрей Талалаев сменил Игоря Шалимова на посту главного тренера грозненского ФК "Ахмат", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

"Грозненский "Ахмат" объявил об уходе главного тренера команды Игоря Шалимова и назначении на его место Андрея Талалаева", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, контракт с Талалаевым заключен на три года. Команде новый тренер будет представлен 28 июля.

В конце сезона 2019/20 Талалаев возглавлял "Крылья Советов". Под его руководством самарцы в шести матчах набрали девять очков, заняли 15-е место в Тинькофф РПЛ и выбыли в ФНЛ.