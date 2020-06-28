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Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера ФК "Крылья Советов"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Миодраг Божович покинул свой пост, сообщает пресс-служба ФК в воскресенье.

"Сегодня утром тренерский штаб Миодрага Божовича провел тренировку команды в рамках подготовки к игре с "Локомотивом". Днем состоялся совет директоров ПФК "Крылья Советов", на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском клубе", - говорится в сообщении.

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"Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит Миодрага Божовича за профессиональное отношение к работе и желает успехов в дальнейшей карьере!" - отмечается в заявлении.

Вместо Божовича тренировать команду теперь будет Андрей Талалаев. Как сообщает клуб, контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. К выполнению своих обязанностей Талалаев приступит в понедельник. В его тренерский штаб войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.Тренерская рокировка состоялась после поражения "Крыльев Советов" от петербургского "Зенита" (1:2) в 24-м туре чемпионата Российской премьер-лиги.

Черногорец Божович возглавил "Крылья Советов" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством самарский клуб сохранил прописку в Российской премьер-лиге.

Талалаев в свое время работал в качестве главного тренера юношеской сборной России. Кроме того, он возглавлял нижегородскую "Волгу", "Тамбов", "Пюник" и "Химки".

В настоящее время "Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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