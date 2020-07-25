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Талалаев ушел из "Крыльев Советов" после месяца работы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Андрей Талалаев объявил об уходе с поста главного тренера самарских "Крыльев Советов", сообщила пресс-служба футбольного клуба. Решение принято в связи с переходом специалиста в другой клуб.

Талалаев возглавил "Крылья Советов" 28 июня.

"Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. В воскресенье футболисты отправятся в Москву, где пройдут медосмотр, а затем разместятся на футбольной базе в Кратово. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус", - сообщила пресс-служба.

По итогам завершившегося турнира Российской премьер-лиги самарский клуб занял 15-е место и вылетел в ФНЛ.

футбол Коылья Советов

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