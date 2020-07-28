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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01

Бой Нурмагомедова против Гейджи пройдет 24 октября

Бой Нурмагомедова против Гейджи пройдет 24 октября
Российский боец смешанных боевых искусств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Джастина Гейджи пройдет 24 октября.

Как сообщает CNN, дату боя подтвердил Дана Уайт, президент компании, проводящей турниры по смешанным единоборствам.

В мае Гейджи выиграл у своего соотечественника Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC. Победа вывела его на Нурмагомедова, который изначально должен был драться с Фергюсоном, но не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В послужном списке 31-летнего Гейджи 22 победа в 24 поединках, в том числе 19 – нокаутом. 31-летний Нурмагомедов непобедим: 28 (восемь - нокаутом) побед в 28 поединках.

UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи

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