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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50

Фергюсон проиграл Гэйджи титул чемпиона UFC

Фергюсон проиграл Гэйджи титул чемпиона UFC
Джастин Гэйджи (слева) и Тони Фергюсон
Фото: Reuters

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Тони Фергюсон проиграл нокаутом Джастину Гэйджи в бою за титул временного чемпиона в легком дивизионе UFC.

Бойцы продержались до пятого раунда. За полторы минуты до конца судья остановил поединок, чтобы прекратить избиение Фергюсона, который к тому времени выдержал уже много мощных ударов Гэйджи.

Фергюсон должен был поспорить за чемпионство с Хабибом Нурмагомедовым, но чемпион отказался от боя из-за эпидемии коронавируса. Теперь Гэйджи предстоит встретиться с Нурмагомедовым.

Это были первые бои UFC за два месяца. Они прошли в американском Джексонвилле, однако бойцы дрались без зрителей. Зрелище можно было увидеть только по телевизору.

MMA UFC Тони Фергюсон Джастин Гэйджи

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