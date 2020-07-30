На Украине задумались о проведении Олимпиады в 2028 или 2030 году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Офис президента (ОП) Украины и Национальный олимпийский комитет (НОК) страны прорабатывают вопрос приезда на Украину главы Международного олимпийского комитета, это хорошая возможность показать подготовку страны к участию в конкурсе на проведение Олимпийских игр, цитирует руководителя ОП Украины Андрея Ермака сайт Офиса президента Украины.

Данное заявление Ермака прозвучало в четверг на совещании, на котором обсуждался проект создания на Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава".

Согласно сообщению, президент украинского НОК Сергей Бубка работает над вопросом участия Украины в конкурсе на проведение Олимпийских игр в 2028 или 2030 году. Об этом на совещании заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Он также отметил, что как бывший участник Олимпийских игр поддерживает реализацию проекта, который "даст значительный толчок для развития массового спорта и спорта высших достижений, в частности его зимних видов".

В 2017 году МОК утвердил столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов Париж (Франция) и Лос-Анджелес (США) как единственных на тот момент кандидатов. Изначально Лос-Анджелес тоже претендовал на проведение Игр в 2024 году, но впоследствии достиг с МОК соглашения о проведении ОИ-2028.

Столица зимних Олимпийских игр-2030 пока не определена.