Новый сезон КХЛ стартует матчем ЦСКА – "Ак Барс"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Встреча московского ЦСКА и казанского "Ак Барса" в рамках Кубка Открытия откроет очередной регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба КХЛ.

Игра пройдет 2 сентября.

Матчи на Кубок Открытия традиционно являются первыми в календаре чемпионата КХЛ в сезоне.

Прошлый сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса. Чемпионом был объявлен ЦСКА, ставший лучшим в Западной конференции в частности и в сводной таблице в целом. "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции.