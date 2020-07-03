ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России утвердила московский ЦСКА чемпионом страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
"Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА", - говорится в заявлении ФХР.
Согласно сообщению, места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. В итоге у ЦСКА, ранее выигравшего регулярный чемпионат и прошедшего первую стадию плей-офф, оказалось 94 очка. Второе место заняли сразу две команды - казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Они "делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам" и набрали по 93 балла. Бронзовые медали – у московского "Динамо" (82 очка).
|1
|ЦСКА
|94
|2
|"Ак Барс"/СКА
|93
|3
|"Динамо" М
|82
|4
|"Сибирь"
|74
|5
|"Салават Юлаев"
|68
|6
|"Авангард"
|83
|7
|"Автомобилист"
|78
|8
|"Спартак"
|77
|9
|"Локомотив"
|73
|10
|"Металлург"
|65
|11
|"Витязь"
|65
|12
|"Торпедо"
|64
|13
|"Нефтехимик"
|64
|14
|"Амур"
|62
|15
|"Сочи"
|59
|16
|"Северсталь"
|58
|17
|"Трактор"
|56
|18
|"Адмирал"
|56
Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.
В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.
В июне КХЛ анонсировала, что чемпион страны будет определен Федерацией хоккея России.