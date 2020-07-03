ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России утвердила московский ЦСКА чемпионом страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.

"Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА", - говорится в заявлении ФХР.

Согласно сообщению, места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. В итоге у ЦСКА, ранее выигравшего регулярный чемпионат и прошедшего первую стадию плей-офф, оказалось 94 очка. Второе место заняли сразу две команды - казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Они "делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам" и набрали по 93 балла. Бронзовые медали – у московского "Динамо" (82 очка).

1 ЦСКА 94 2 "Ак Барс"/СКА 93 3 "Динамо" М 82 4 "Сибирь" 74 5 "Салават Юлаев" 68 6 "Авангард" 83 7 "Автомобилист" 78 8 "Спартак" 77 9 "Локомотив" 73 10 "Металлург" 65 11 "Витязь" 65 12 "Торпедо" 64 13 "Нефтехимик" 64 14 "Амур" 62 15 "Сочи" 59 16 "Северсталь" 58 17 "Трактор" 56 18 "Адмирал" 56

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.

В июне КХЛ анонсировала, что чемпион страны будет определен Федерацией хоккея России.