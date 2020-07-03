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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:29

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20

ЦСКА объявлен чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России утвердила московский ЦСКА чемпионом страны по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.

"Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА", - говорится в заявлении ФХР.

Согласно сообщению, места в итоговой таблице распределились с учетом результатов первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. В итоге у ЦСКА, ранее выигравшего регулярный чемпионат и прошедшего первую стадию плей-офф, оказалось 94 очка. Второе место заняли сразу две команды - казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. Они "делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам" и набрали по 93 балла. Бронзовые медали – у московского "Динамо" (82 очка).

1 ЦСКА 94
2 "Ак Барс"/СКА 93
3 "Динамо" М 82
4 "Сибирь" 74
5 "Салават Юлаев" 68
6 "Авангард" 83
7 "Автомобилист" 78
8 "Спартак" 77
9 "Локомотив" 73
10 "Металлург" 65
11 "Витязь" 65
12 "Торпедо" 64
13 "Нефтехимик" 64
14 "Амур" 62
15 "Сочи" 59
16 "Северсталь" 58
17 "Трактор" 56
18 "Адмирал" 56

Как сообщалось, сезоны в КХЛ, МХЛ и ВХЛ (Высшая хоккейная лига) из-за пандемии коронавируса были завершены досрочно.

В частности, в главном дивизионе отечественного хоккея, КХЛ, были завершены регулярный чемпионат (его выиграл ЦСКА) и первая стадия плей-офф. Победитель сезона определен не был. В итоговом протоколе команды, вышедшие в четвертьфинал, были пронумерованы в алфавитном порядке: "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан), "Динамо" (Москва), "Йокерит" (Хельсинки), "Салават Юлаев" (Уфа), "Сибирь" (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва). Места с 9-го по 24-е распределены по спортивному принципу.

В июне КХЛ анонсировала, что чемпион страны будет определен Федерацией хоккея России.

ЦСКА

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