Отказ от трансфера Кокорина в "Локомотиве" объяснили его репутацией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе заявил, что клуб не стал активизировать переход нападающего Александра Кокорина из-за сомнений, вызванных репутацией спортсмена.

"Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко (Николич, главный тренер "Локомотива" – ИФ) очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в "Спартаке. Считаю, что это один из лучших нападающих в Лиге", - приводит слова Кикнадзе Sport 24.

"Но у нас есть Федя. У Феди амбиций выше крыши, он в хорошей форме", - добавил Кикнадзе, упомянув вернувшегося из испанской "Сельты" Федора Смолова.

О переходе экс-форварда "Зенита" в "Спартак" официально было объявлено в воскресенье. Сейчас "Спартак" подписал контракт с 29-летним Кокориным по схеме "3+1".

Осенью 2019 года Кокорин вышел на свободу из тюрьмы, в которую попал за драки в центре Москвы. 17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из петербургского "Зенита" на правах аренды. Арендное соглашение действовало до конца сезона. А контракт Кокорина с "Зенитом" - до 31 июля.