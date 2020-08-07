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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:28

Экс-баскетболист "Црвены Звезды" умер в 27 лет от сердечного приступа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Бывший центровой сербской "Црвены Звезды" нигерийский баскетболист Майкл Оджо скончался в пятницу после сердечного приступа на тренировке, сообщает Eurohoops.

Сообщается, что спортсмен проводил индивидуальную тренировку с сербским "Партизаном", в ходе которой ему стало плохо. Баскетболиста, не подававшего признаки жизни, со стадиона доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Источники подчеркивают, что на протяжении срока пребывания в Сербии Оджо не имел никаких проблем со здоровьем.

В составе "Црвены Звезды" он стал победителем Сербской лиги, Суперкубка ABA. В 2019 году стал свободным агентом.

баскетбол

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