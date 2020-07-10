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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41

Хоккеист клуба ВХЛ "Южный Урал" Крутий умер в возрасте 23 лет

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Нападающий хоккейного клуба "Южный Урал" (Орск), выступающего в Высшей хоккейной лиге, Павел Крутий скончался в пятницу на 24-м году жизни.

"Утром, будучи на тренировочных сборах с командой, игрок почувствовал себя плохо. Врач клуба оказал Павлу первую медицинскую помощь, после чего хоккеист был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Предварительный диагноз - тромбоэмболия легочной артерии", - говорится в сообщении пресс-службы Федерации хоккея России.

"Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования всем родным, близким, друзьям и всем, кто знал Павла Крутия в связи с этой тяжелой утратой", - говорится в сообщении.

хоккей

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