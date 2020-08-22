"Ахмат" вырвал победу над "Химками", забив два мяча за минуту

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Грозненский футбольный клуб "Ахмат" со счетом 2:1 нанес поражение подмосковным "Химкам" в четвертом туре чемпионата Российской премьер-лиги.

Игра прошла в Химках.

На 21-й минуте Егор Данилкин вывел подмосковную команду вперед.

На 66-й минуте хозяева упустили возможность уйти в отрыв: Артем Полярус не смог реализовать пенальти.

Серия неприятностей у "Химок" получила свое развитие на 73-й минуте, когда футболист "Ахмата" Владимир Ильин сравнял счет, поразив ворота с пенальти. На следующей минуте отличился его партнер по команде Артем Тимофеев.

На 76-й вторую (первую – на 72-й) минуте желтую карточку получил футболист "Химок" Брайан Идову. В компенсированное ко второму тайму время удалили – также ха две желтые карточки – игрока "Химок" Кирилла Боженова.

Благодаря победе "Ахмат" набрал 7 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У "Химок" 1 очко, команда на предпоследнем, 15-м месте.