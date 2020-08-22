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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09

"Краснодар" уступил "Уралу" в чемпионате России по футболу

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Бронзовый призер предыдущего чемпионата России по футболу "Краснодар" потерпел поражение от "Урала" в четвертом туре Российской премьер-лиги-2020/21.

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На третьей минуте гол провел Вячеслав Подберезкин.

"Краснодар" доигрывал матч в меньшинстве: на 54-й минуте вторую желтую карточку, приведшую к удалению, получил Кайо Панталеан.

Победа позволила "Уралу" набрать 5 очков и подняться на восьмое место в турнирной таблице. "Краснодар" – на четвертом месте, 6 баллов.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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