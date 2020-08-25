Свыше 6 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге в Москве
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Более 6 тысяч любителей бега приняли участие в Ночном забеге.
Он стартовал в 22:30 мск субботы, участники пробежали 10 км по территории Лужников и набережным Москвы.
Маршрут забега пролегает по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, по территории Олимпийского комплекса. Участники стартовали возле стен Большой спортивной арены. На последнем километре забегали внутрь стадиона, принимавшего матчи футбольного чемпионата мира. Бежали вдоль трибун.
В итоге финишировали на Центральной площади Лужников.
На финише все бегуны получили значки с символикой забега, а победители и призеры соревнования — кубки и денежные призы.
Трое финишеров-мужчин объединились и пересекли финишную черту вместе, держась за руки. Такого ранее еще не наблюдалось. Однако главный судья соревнования распределил таки призовые места. Победителем признан Антон Тишакин, вторым стал Иван Парфенов, третьим – Павел Адышкин. Время каждого из них по понятным причинам одинаковое - 30 минут 13 секунд.
Первой среди женщин прибежала Алла Сидорова с результатом 35 мин, 25 сек. Второй стала Юлия Конякина, отставшая от победительницы на четыре секунды. На третьей ступени пьедестала почета разместилась Ольга Дедова. Ее время - 35 минут 37 секунд.
Ночной забег прошел с соблюдением необходимых санитарных норм.
Это - единственный официальный ночной забег, проходящий в Москве.
20 сентября в российской столице ожидается Московский марафон, который традиционно будет пролегать по центру Москвы.