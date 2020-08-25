Свыше 6 тысяч человек приняли участие в Ночном забеге в Москве

На старте Ночного забега Фото: пресс-служба "Бегового сообщества"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Более 6 тысяч любителей бега приняли участие в Ночном забеге.

Он стартовал в 22:30 мск субботы, участники пробежали 10 км по территории Лужников и набережным Москвы.

Маршрут забега пролегает по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, по территории Олимпийского комплекса. Участники стартовали возле стен Большой спортивной арены. На последнем километре забегали внутрь стадиона, принимавшего матчи футбольного чемпионата мира. Бежали вдоль трибун.

Финишный отрезок пролегал через поле стадиона "Лужники" Фото: пресс-служба "Бегового сообщества"

В итоге финишировали на Центральной площади Лужников.

На финише все бегуны получили значки с символикой забега, а победители и призеры соревнования — кубки и денежные призы.

Трое финишеров-мужчин объединились и пересекли финишную черту вместе, держась за руки. Такого ранее еще не наблюдалось. Однако главный судья соревнования распределил таки призовые места. Победителем признан Антон Тишакин, вторым стал Иван Парфенов, третьим – Павел Адышкин. Время каждого из них по понятным причинам одинаковое - 30 минут 13 секунд.

Первой среди женщин прибежала Алла Сидорова с результатом 35 мин, 25 сек. Второй стала Юлия Конякина, отставшая от победительницы на четыре секунды. На третьей ступени пьедестала почета разместилась Ольга Дедова. Ее время - 35 минут 37 секунд.

Ночной забег прошел с соблюдением необходимых санитарных норм.

Это - единственный официальный ночной забег, проходящий в Москве.

20 сентября в российской столице ожидается Московский марафон, который традиционно будет пролегать по центру Москвы.