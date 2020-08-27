Баскетболисты НБА отказались играть в знак протеста против стрельбы в афроамериканца

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила проведение матчей плей-офф сезона.

Как сообщает "Би-би-си", это связано с отказом клуба "Миллуоки" от участия в матче в знак протеста против действий полицейских в отношении афроамериканца Джейкоба Блейка в Вискионсине. В воскресенье Блейк получил семь выстрелов в спину.

Full statement from the Milwaukee Bucks: pic.twitter.com/jjGEyVcCmB — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Также отложены несколько матчей в главных лигах бейсбола и американского футбола.

В свою очередь, темнокожая японская теннисистка Наоми Осака отказалась сыграть в полуфинале престижного турнира Western & Southern Open в Нью-Йорке против бельгийки Элисе Мертенс, сказав, что "как черная женщина я чувствую, что есть гораздо более важные дела, которые требуют немедленного внимания, чем смотреть, как я играю в теннис".

Тем временем, теннисная ассоциация США, ATP и WTA объявили, что приостанавливают матчи Western & Southern Open в четверг и возобновят их в пятницу, добавив, что "теннис коллективно выступает против расового неравенства и социальной несправедливости".

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, поджогами, мародерством и вандализмом продолжаются в Кеноше с воскресенья. В тот день полицейский патруль, прибывший по вызову, выстрелил несколько раз в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, который стоял у машины, в которой находились трое его детей. Мужчина был доставлен в больницу. Его адвокат 25 августа сказал, что у него раздроблен позвоночник, он парализован и вряд ли снова сможет ходить.

Видеозапись со стрельбой попала в сеть и вызвала новую волну протестов против полицейского расизма. Причина стрельбы по Блейку расследуется. Семья раненого выражала возмущение в связи с его обстрелом, объявляла, что будет судиться с полицией, но также уже не раз осуждала мародерство и вандализм протестующих и призывала их к мирным акциям.

В понедельник губернатор Висконсина Тони Иверс вызвал в Кеношу 125 нацгвардейцев и ввел комендантский час с 8 часов вечера. После второй ночи беспорядков, когда, по данным пожарных, были подожжены 30 магазинов и сервисов и неустановленное количество жилых помещений, он ввел в городе режим ЧП и мобилизовал еще 125 нацгвардейцев.