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Черчесов сообщил о примирении Соболева и Дзюбы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что разногласий между нападающим "Спартака" Александром Соболевым и форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, делавшие совместное присутствие в национальной команде, больше нет.

"Cегодня мне позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Насколько я понял со слов Александра, вопрос между ними урегулирован", - приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".

СпортЧерчесов отказался вызвать Соболева в сборную из-за конфликта с ДзюбойЧитать подробнее

"Тренерский штаб принял эту информацию как факт. Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в сборную", - отметил Черчесов.

"Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией", - отметил главный тренер сборной России.

Ранее Черчесов сообщал, что не стал приглашать одного из самых результативных игроков прошлого и нынешнего сезонов Соболева из-за его конфликта с Дзюбой.

"Он заметно прибавил, это правда. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Артемом Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

"Конкуренция – это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит, у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, ведь он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны. Потому что не хочется собирать команду, когда есть такие ситуации", - отметил главный тренер сборной России.

Конфликтная ситуация между Дзюбой и Соболевым, едва не переросшая в рукопашную, произошла в недавнем кубковом матче "Зенита" и "Спартака".

До этого Соболев публично раскритиковал Дзюбу за то, что тот не поддержал Алексакдра Кокорина, тогда еще игрока "Зенита", во время судебных тяжб за драки.

Изначально в сборную России на сентябрьские матчи Лиги Наций УЕФА против Сербии и Венгрии были вызваны 26 игроков. Один из них, нападающий тульского "Арсенала", Евгений Луценко получил травму.

футбол Артем Дзюба Станислав Черчесов Александр Соболев ФК Зенит ФК Спартак

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