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Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала путевку в финал Первой всемирной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ.

В 1/2 финала российские шахматисты одержали победу над соперниками из сборной США.

Полуфинал состоял из двух мини-матчей. В первом из них свои партии выиграли россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина. Вничью отыграли Александр Грищук, Даниил Дубов, Андрей Есипенко. В свою очередь, свою партию проиграла Полина Шувалова.

Результат первого матча – 3,5:2,5 в пользу россиян.

Второй мини-матч завершился вничью. Из россиян победили Ян Непомнящий, Костенюк, Шувалова. Проиграли: Гщук, Есипенко, Горячкина.

Общий результат полуфинала – 1,5:0,5 в пользу сборной России.

В финале в воскресенье сборная России сыграет с Индией.

шахматы

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