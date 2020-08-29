Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала путевку в финал Первой всемирной шахматной онлайн-олимпиады ФИДЕ.
В 1/2 финала российские шахматисты одержали победу над соперниками из сборной США.
Полуфинал состоял из двух мини-матчей. В первом из них свои партии выиграли россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина. Вничью отыграли Александр Грищук, Даниил Дубов, Андрей Есипенко. В свою очередь, свою партию проиграла Полина Шувалова.
Результат первого матча – 3,5:2,5 в пользу россиян.
Второй мини-матч завершился вничью. Из россиян победили Ян Непомнящий, Костенюк, Шувалова. Проиграли: Гщук, Есипенко, Горячкина.
Общий результат полуфинала – 1,5:0,5 в пользу сборной России.
В финале в воскресенье сборная России сыграет с Индией.
The final of the first-ever Online #ChessOlympiad on August 30:— International Chess Federation (@FIDE_chess) August 29, 2020
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🇮🇳 India v Russia 🇷🇺
Start at 11:00 UTC (14:00 in Moscow, 16:30 in New Delhi)
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Live on https://t.co/t1V1JAhrHI and https://t.co/Qt02D2phxI#chess #India #Russia pic.twitter.com/e7Ntwou1Vw