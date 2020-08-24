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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:47

Россия вышла в четвертьфинал шахматной Олимпиады ФИДЕ

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сборная России выиграла все девять матчей в рамках основной стадии Первой всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ.

В очередной игровой день соревнования россияне вновь одержали три победы – над Египтом (5:1), Арменией (3,5:2,5) и Румынией (4,5:1,5).

Россия набрала 18 очков из 18 возможных, заняла первое место в группе С, с которого напрямую вышла в четвертьфинал. Дополнительный розыгрыш путевок пройдет среди команд, занявших вторые и третье места. После этого 27 августа определится соперник сборной России.

Четвертьфиналы пройдут 28 августа, полуфиналы – 29 августа, финал – 30 августа.

В составе мужской команды сборную представляют Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек - Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Сам турнир стартовал 25 июля с отборочных этапов.

шахматы

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