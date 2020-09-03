Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38

Комиссия РФС сочла ошибкой удаление Скопинцева в матче против "Зенита"

Также признано ошибочным удаление полузащитника "Ахмата" в ходе матча с "Локомотивом" и назначение пенальти в ворота "Ротора" в игре со "Спартаком"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза посчитала ошибочными действия главного арбитра матча 5-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" Станислава Васильева, который удалил защитника москвичей Дмитрия Скопинцева, сообщила в четверг пресс-служба РФС.

Ранее московское "Динамо" обратилось в комиссию с просьбой дать оценку инциденту.

"Судья ошибочно удалил игрока "Динамо" на 71-й минуте матча", - говорится в сообщении. Эксперты установили, что Скопинцев при атаке соперника "имел явное намерение сыграть в мяч".

"Точка контакта игроков находится "внизу", в защищенной бутсой части стопы, ступня которой только поставлена на поле и не несла на себе массу всего тела (не была единственной опорной ногой). Комиссия отмечает, что футболист "Динамо" не создает явную угрозу безопасности соперника данным действием, несмотря на выполнение подката прямой ногой и заметное на стоп-кадре подворачивание его лодыжки", - говорится в сообщении.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоялся 26 августа в Москве и закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Комиссия также рассмотрела спорный эпизод матча "Локомотив" - "Ахмат", в ходе которого главный судья Игорь Панин удалил полузащитника грозненцев Антона Шевца на 90-й минуте. О дополнительном расследовании момента попросил "Ахмат".

"Судья ошибочно удалил игрока ФК "Ахмат" на 90-й минуте матча, - говорится в сообщении РФС. - Решение комиссии РФС мотивировано тем, что футболист "Ахмата" Антон Швец не совершал удара соперника рукой по лицу. Судья правильно вынес ему предупреждение за задержку, которая послужила поводом к началу конфронтации".

"Одним из инициаторов и участником данной конфронтации выступал игрок "Ахмата", и он должен был быть наказан вторым предупреждением за данное нарушение правил, но не прямой красной карточкой за удар соперника рукой по лицу. Комиссия отмечает, что в таком случае у судьи были веские основания для наказания предупреждением и второго инициатора конфронтации - игрока "Локомотива" №7 Гжегожа Крыховяка", - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Ахмат" состоялся 26 августа и закончился поражением хозяев со счетом 2:3.

Помимо этого, комиссия признала ошибочным решение главного арбитра матча "Ротор" - "Спартак" Алексея Сухого назначить пенальти в ворота волгоградской команды, после чего был забит единственный мяч в игре. Оценить работу Сухого просил комиссию "Ротор".

"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота СК "Ротор" на 53-й минуте матча. Решение комиссии РФС мотивировано тем, что нападающий "Спартака" Александр Соболев падал в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара", - говорится в сообщении.

РФС Дмитрий Скопинцев

Новости

Угрозы назвали причиной отказа "Йокерита" играть с "Динамо" в Минске

КХЛ отменила матч "Динамо" с "Йокеритом" в столице Белоруссии

РПЛ определила самый красивый гол августа

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

"Ак Барс" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

"Ак Барс" победил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ

Неймар оказался среди заболевших коронавирусом игроков ПСЖ

Три футболиста ПСЖ заразились коронавирусом

Федун оштрафован на 200 тыс. руб. за угрозу снять "Спартак" с РПЛ

Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Хачанов в пяти сетах выиграл матч первого круга US Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');