Комиссия РФС сочла ошибкой удаление Скопинцева в матче против "Зенита"

Также признано ошибочным удаление полузащитника "Ахмата" в ходе матча с "Локомотивом" и назначение пенальти в ворота "Ротора" в игре со "Спартаком"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза посчитала ошибочными действия главного арбитра матча 5-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Динамо" - "Зенит" Станислава Васильева, который удалил защитника москвичей Дмитрия Скопинцева, сообщила в четверг пресс-служба РФС.

Ранее московское "Динамо" обратилось в комиссию с просьбой дать оценку инциденту.

"Судья ошибочно удалил игрока "Динамо" на 71-й минуте матча", - говорится в сообщении. Эксперты установили, что Скопинцев при атаке соперника "имел явное намерение сыграть в мяч".

"Точка контакта игроков находится "внизу", в защищенной бутсой части стопы, ступня которой только поставлена на поле и не несла на себе массу всего тела (не была единственной опорной ногой). Комиссия отмечает, что футболист "Динамо" не создает явную угрозу безопасности соперника данным действием, несмотря на выполнение подката прямой ногой и заметное на стоп-кадре подворачивание его лодыжки", - говорится в сообщении.

Матч "Динамо" - "Зенит" состоялся 26 августа в Москве и закончился победой хозяев со счетом 1:0.

Комиссия также рассмотрела спорный эпизод матча "Локомотив" - "Ахмат", в ходе которого главный судья Игорь Панин удалил полузащитника грозненцев Антона Шевца на 90-й минуте. О дополнительном расследовании момента попросил "Ахмат".

"Судья ошибочно удалил игрока ФК "Ахмат" на 90-й минуте матча, - говорится в сообщении РФС. - Решение комиссии РФС мотивировано тем, что футболист "Ахмата" Антон Швец не совершал удара соперника рукой по лицу. Судья правильно вынес ему предупреждение за задержку, которая послужила поводом к началу конфронтации".

"Одним из инициаторов и участником данной конфронтации выступал игрок "Ахмата", и он должен был быть наказан вторым предупреждением за данное нарушение правил, но не прямой красной карточкой за удар соперника рукой по лицу. Комиссия отмечает, что в таком случае у судьи были веские основания для наказания предупреждением и второго инициатора конфронтации - игрока "Локомотива" №7 Гжегожа Крыховяка", - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Ахмат" состоялся 26 августа и закончился поражением хозяев со счетом 2:3.

Помимо этого, комиссия признала ошибочным решение главного арбитра матча "Ротор" - "Спартак" Алексея Сухого назначить пенальти в ворота волгоградской команды, после чего был забит единственный мяч в игре. Оценить работу Сухого просил комиссию "Ротор".

"Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота СК "Ротор" на 53-й минуте матча. Решение комиссии РФС мотивировано тем, что нападающий "Спартака" Александр Соболев падал в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения 11-метрового удара", - говорится в сообщении.