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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41

Футболисты сборной РФ сдали тесты на COVID-19 перед игрой в Венгрии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по футболу прошли тестирование на коронавирус перед вылетом на матч группового этапа Лиги наций против Венгрии, сообщает пресс-служба национальной команды в субботу.

СпортРоссия победила Сербию в Лиге наций УЕФАРоссия победила Сербию в Лиге наций УЕФАЧитать подробнее

"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - рассказали в пресс-службе.

Матч состоится 6 сентября в Будапеште.

Как сообщалось, 3 сентября Россия победила Сербию в Лиге наций УЕФА - 3:1. Игра прошла на ВТБ Арене - Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина в Москве.

футбол Венгрия Лига наций УЕФА

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