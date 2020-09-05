Футболисты сборной РФ сдали тесты на COVID-19 перед игрой в Венгрии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Члены сборной России по футболу прошли тестирование на коронавирус перед вылетом на матч группового этапа Лиги наций против Венгрии, сообщает пресс-служба национальной команды в субботу.

"Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы", - рассказали в пресс-службе.

Матч состоится 6 сентября в Будапеште.

Как сообщалось, 3 сентября Россия победила Сербию в Лиге наций УЕФА - 3:1. Игра прошла на ВТБ Арене - Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина в Москве.