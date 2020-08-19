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Сборная России по футболу сыграет в Лиге наций без зрителей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Матчи Лиги наций УЕФА пройдут в установленные сроки без зрителей, заявил журналистам глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

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"К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне", - сказал Дюков.

Он отметил, что в среду "УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки".

"Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней", - отметил он.

Сборная России, попавшая в группу 3 дивизиона B, начнет турнирный путь 3 сентября домашним матчем против национальной команды Сербии. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября. В третьем туре, 11 октября команда Станислава Черчесова дома встретится с Турцией.

14 октября, в четвертом туре россияне на своем поле сыграют с Венгрией. В пятом туре, 15 ноября пройдет матч Турция – Россия. 18 ноября, в рамках шестого тура россияне сыграют на выезде с Сербией.

футбол Лига наций УЕФА

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