Сборная России по футболу сыграет в Лиге наций без зрителей

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Матчи Лиги наций УЕФА пройдут в установленные сроки без зрителей, заявил журналистам глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

"К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне", - сказал Дюков.

Он отметил, что в среду "УЕФА подтвердил намерение провести Лигу наций в установленные сроки".

"Наконец-то матчи сборной возвращаются, и мы сможем увидеть игру наших парней", - отметил он.

Сборная России, попавшая в группу 3 дивизиона B, начнет турнирный путь 3 сентября домашним матчем против национальной команды Сербии. Во втором туре Россию ждет выездное соперничество с Венгрией, игра пройдет 6 сентября. В третьем туре, 11 октября команда Станислава Черчесова дома встретится с Турцией.

14 октября, в четвертом туре россияне на своем поле сыграют с Венгрией. В пятом туре, 15 ноября пройдет матч Турция – Россия. 18 ноября, в рамках шестого тура россияне сыграют на выезде с Сербией.