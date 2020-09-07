Полузащитник тульского "Арсенала" Лесовой перешел в "Динамо-Москва"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Арсенал" и "Динамо-Москва" заключили соглашение о переходе полузащитника Даниила Лесового в столичный клуб, сообщила пресс-служба тульского "Арсенала".

"22-летний вингер пришел в "Арсенал" летом 2018 года (на правах аренды из петербургского "Зенита" - ИФ) и стал одной из ключевых фигур в составе красно-желтых. Даниил провел 46 матчей в чемпионате России и забил 7 мячей", - говорится в сообщении.

Тульский клуб поблагодарил футболиста за яркую игру и пожелал успешного продолжения карьеры.

Лесовой выступает за молодежную сборную России.