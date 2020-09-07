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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема US Open.

В четвертом круге соревнования она нанесла поражение представительнице Греции Марии Саккари – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.

В женском мировом рейтинге Уильямс занимает восьмое место, Саккари - 22-е.

Борьбу за выход в полуфинал Уильямс поведет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Цветана Пиронкова (Болгария).

Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.

теннис US Open

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