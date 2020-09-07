Серена Уильямс вышла в четвертьфинал US Open
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс завоевала путевку в 1/4 финала турнира серии Большого шлема US Open.
В четвертом круге соревнования она нанесла поражение представительнице Греции Марии Саккари – 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 29 минут.
В женском мировом рейтинге Уильямс занимает восьмое место, Саккари - 22-е.
Борьбу за выход в полуфинал Уильямс поведет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Цветана Пиронкова (Болгария).
Призовой фонд Открытого чемпионата США составляет $53,4 млн.