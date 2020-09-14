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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04

Красноярский "Енисей" отправлен на карантин из-за коронавируса

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты красноярского клуба "Енисей" специальным авиарейсом прибили в Красноярск из Ярославля и отправлены на лечение и изоляцию по коронавирусу.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в клубе проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, ситуация находится на контроле.

Ранее из-за подтвержденного коронавируса у нескольких игроков был отменен матч ФНЛ. 13 сентября "Енисей" должен был сыграть на выезде с ярославским "Шинником".

Следующий матч национального первенства у клуба запланирован в Красноярске 19 сентября с московским "Торпедо".

футбол Красноярский край ФНЛ Енисей

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