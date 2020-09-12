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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:24

Коронавирусом заразились несколько футболистов "Енисея"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В красноярском ФК "Енисей" зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.

Сейчас игроки команды ждут результатов повторного теста на коронавирус, на основе которых будет принято решение о дальнейшем участии в первенстве.

"В случае отрицательного заключения относительно заражения игроков "Енисей" надеется продолжить участие в Олимп-Первенстве ФНЛ. Но последнее слово за Роспотребнадзором", - сообщает пресс-служба.

В ближайшем матче ФНЛ 13 сентября "Енисей" должен был на выезде сыграть с ярославским "Шинником".

Енисей коронавирус

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