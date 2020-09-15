Футболист московского "Динамо" Шунич перебрался в Китай

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Динамо" Тони Шунич продолжит карьеру в китайском клубе "Бэйцзин Гоань".

"Мы благодарим Тони за три года в "Динамо" и желаем успехов в новом клубе!" – говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Шунич пришел в "Динамо" летом 2017 года. Во всех турнирах за "Динамо" защитник сборной Боснии и Герцеговины провёл 79 матчей и забил 5 мячей.

До "Динамо" он играл за боснийский "Зриньски", бельгийский "Кортрейк", украинскую "Зарю", краснодарскую "Кубань", немецкий "Штутгарт", итальянский "Палермо".