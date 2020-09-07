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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:40

Экс-футболист "Зенита" и "Динамо" Юсупов перешел в "Сочи"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российский полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в ФК "Сочи".

"Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам, став седьмым новичком этого межсезонья", - говорится в сообщении пресс-службы "Сочи".

Ранее состав сочинцев пополнили защитники Эмануэль Маммана и Сергей Терехов, полузащитники Александр Руденко, Жоаозиньо, Ивелин Попов и Данил Пруцев.

Что касается Юсупова, до перехода в "Сочи" он выступал за петербургский "Зенит" и "Ростов", однако большую часть карьеры футболист провел в московском "Динамо".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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