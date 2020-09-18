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Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"

Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"
Михаил Прохоров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сообщения о намерении российского миллиардера Михаила Прохорова приобрести английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" не соответствуют действительности, сообщает Daily Mail.

Информацию о возможной покупке, как сообщает издание, опровергает сам Прохоров. У него нет планов возвращаться в бизнес, связанный с большим спортом.

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Ранее сообщалось, что экс владелец клуба НБА "Бруклин Нетс" Прохоров, чье состояние оценивается в $11,3 млрд, вновь намерен приобрести один из спортивных клубов. Отмечалось, что речь идет о "Манчестер Юнайтед", контрольный пакет акций которого принадлежит американцам Авраму и Джоэлу Глейзерам. При этом болельщики клуба недовольны политикой руководства ими.

По оценкам Forbes, нынешняя стоимость легендарного английского клуба составляет около 3 млрд фунта стерлингов, что составляет примерно $3,8 млрд.

"Манчестер Юнайтед" является одним из самых титулованных клубов мира. Он 20-кратный чемпион Англии, 12-кратный обладатель Кубка Англии. На его счеты три триумфа в Лиге чемпионов, по разу он выиграл Лигу Европы и Кубок обладателей кубков.

футбол Манчестер Юнайтед Англия Михаил Прохоров

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