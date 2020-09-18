Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14

Директор Центра подготовки сборных команд РФ арестован по делу о растрате

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по делу об особо крупной растрате.

"Постановлением суда в отношении Кравцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 ноября", - сообщили в суде.

Кравцову вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело связано с фиктивным наймом на работу в ЦСП ряда сотрудников. Сумма ущерба по делу, предварительно установленная следствием, составляет более 14 млн руб.

О задержании Кравцова, ранее возглавлявшего Союз биатлонистов России, сообщалось в четверг. В тот же день глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности ведомства помочь в расследовании деятельности Кравцова.

"Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

По словам Матыцина, "на данный момент деятельность ФГБУ "ЦСП" осуществляется в штатном режиме".

"Обязанности директора ФГБУ "ЦСП" исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров", - добавил он

ЦСП Александр Кравцов

Новости

Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"

Михаил Прохоров отверг планы приобрести "Манчестер Юнайтед"

Гонсало Игуаин покинул "Ювентус"

СКА победил "Спартак" в КХЛ

Московское "Динамо" проиграло тбилисскому "Локомотиву" и выбыло из Лиги Европы

Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе

Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен

Теннисный Кубок Кремля-2020 отменен

ИИХФ дополнительно изучит возможность проведения ЧМ по хоккею в Минске

Футбольный арбитр нацелился на более тяжелую статью для избившего его Широкова

КХЛ распределит между клубами рекордную сумму от реализации телеправ

Сборная России стала самой прогрессивной в рейтинге ФИФА за два месяца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');