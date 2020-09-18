Директор Центра подготовки сборных команд РФ арестован по делу о растрате

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест директора центра подготовки сборных команд России (ЦСП) Александра Кравцова по делу об особо крупной растрате.

"Постановлением суда в отношении Кравцова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 ноября", - сообщили в суде.

Кравцову вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Уголовное дело связано с фиктивным наймом на работу в ЦСП ряда сотрудников. Сумма ущерба по делу, предварительно установленная следствием, составляет более 14 млн руб.

О задержании Кравцова, ранее возглавлявшего Союз биатлонистов России, сообщалось в четверг. В тот же день глава Минспорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности ведомства помочь в расследовании деятельности Кравцова.

"Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт России готов оказать содействие органам предварительного расследования", - приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

По словам Матыцина, "на данный момент деятельность ФГБУ "ЦСП" осуществляется в штатном режиме".

"Обязанности директора ФГБУ "ЦСП" исполняет первый заместитель директора Дмитрий Столяров", - добавил он