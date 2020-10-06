Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01

Экс-футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Локомотив"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Состав московского футбольного клуба "Локомотива" пополнил нападающий Зе Луиш из португальского "Порту".

"Нападающий Зе Луиш перешел из "Порту" в "Локомотив". Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

С 2015 по 2019 года футболист сборной Кабо-Верде выступал за московский "Спартак", с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. В предыдущем сезоне Зе Луиш выступал за "Порту", завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.

Всего за карьеру Зе Луиш забил 95 мячей и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

футбол ФК Локомотив Зе Луиш

Новости по теме

Новости

Полузащитник сборной России Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"

131-я ракетка мира Подороска вышла в полуфинал Roland Garros

131-я ракетка мира Подороска вышла в полуфинал Roland Garros

Сборную России нацелили на победу в медальном зачете ОИ-2028 и 2030

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертом круге Roland Garros

Рублев вышел в четвертьфинал Roland Garros

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

"Астон Вилла" со счетом 7:2 победила "Ливерпуль" в чемпионате Англии

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

Экс-чемпион мира по боксу Ковалев получил три года условно в США

Кокорин не сыграет за "Спартак" против "Зенита"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');