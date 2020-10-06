Экс-футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Локомотив"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Состав московского футбольного клуба "Локомотива" пополнил нападающий Зе Луиш из португальского "Порту".

"Нападающий Зе Луиш перешел из "Порту" в "Локомотив". Соглашение рассчитано на три года. В нашей команде футболист будет выступать под 29-м номером", - говорится в сообщении пресс-службы "Локомотива".

С 2015 по 2019 года футболист сборной Кабо-Верде выступал за московский "Спартак", с которым стал чемпионом России и выиграл Суперкубок. В предыдущем сезоне Зе Луиш выступал за "Порту", завоевав титул чемпиона Португалии и Кубок страны.

Всего за карьеру Зе Луиш забил 95 мячей и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.