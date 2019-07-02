Футболист "Спартака" Зе Луиш перешел в "Порту"

Игрок "Спартака" Зе Луиш Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш продолжит карьеру в португальском "Порту".

"Трансфер вступит в силу после успешного прохождения игроком медосмотра", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

28-летний футболист из Кабо-Верде выступал за "Спартак" с лета 2015 года, когда перешел сюда из португальской "Браги". За четыре сезона Зе Луиш провел за "Спартак" 109 матчей во всех турнирах и забил 35 мячей. В 2017 году вместе со "Спартаком" форвард стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Во вторник футболист попрощался с партнерами по команде в Австрии, где "Спартак" проводит предсезонный сбор.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно", - произнес футболист, обращаясь к команде.

"Но могу сказать, что останусь болельщиком "Спартака" на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за "Спартак". Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!" - отметил он.