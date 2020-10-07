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Глава МОК заявил о массовых жалобах на притеснение атлетов в Белоруссии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Международный олимпийский комитет поступили письма от белорусских спортсменов с жалобами на то, что Национальный олимпийский комитет Белоруссии преследует их за политические взгляды, заявил президент МОК Томас Бах.

"Исполком МОК обсудил ситуацию с НОК Белоруссии. МОК уже получал тревожные сообщения от отдельных спортсменов и видел в СМИ публикации о возможном вмешательстве в спорт со стороны НОК Белоруссии и его федераций-членов", - сказал Бах на пресс-конференции в среду.

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По его словам, МОК обратился за разъяснением ситуации к главе НОК Белоруссии и президенту страны Александру Лукашенко "с просьбой подтвердить, что белорусские спортсмены смогут продолжить подготовку к Олимпийским играм, несмотря на выражение любых своих политических взглядов".

В своем ответе НОК Белоруссии заявил, что "отбор спортсменов для предстоящих Олимпийских игр будет основываться исключительно на выступлениях спортсменов и результатах в крупных спортивных мероприятиях", - сказал Бах.

Он подчеркнул, что задачей МОК является контроль за соблюдением Олимпийской хартии и за тем, чтобы никто из спортсменов не подвергался дискриминации из-за своих политических взглядов.

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"Исполком МОК принял решение продолжить и усилить расследование и определить, выполняет ли НОК Белоруссии свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией. В рамках этой процедуры МОК также проверит, дошли ли в полном объеме деньги, выделенные МОК на подготовку к летней Олимпиаде в Токио, до спортсменов, которые готовятся к Играм", - заявил Бах.

В частности, 30 сентября, сообщалось, что суд Ленинского района Минска назначил известной белорусской баскетболистке Елене Левченко наказание в виде 15 суток административного ареста.

"Левченко осуждена на 15 суток ареста по ч.1 ст.23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий)", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Ранее во время одной из несанкционированных акций протеста Левченко была замечена в группе людей с плакатом "Спортсмены с народом". Они кричали: "Мы играем честно", "Народ победил".

Белоруссия МОК

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