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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:13

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска

IIHF не будет переносить чемпионат мира по хоккею из Минска
Презентация официального талисмана чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель обсудили подготовку к чемпионату мира 2021 года в Минске и Риге.

Как сообщила пресс-служба белорусского премьера, в ходе телефонной беседы стороны подчеркнули, что намерены и далее придерживаться принципа "спорт вне политики".

Рене Фазель отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания совета IIHF было подтверждено, что по политическим причинам мероприятие перенесено быть не может.

"Белорусская сторона с пониманием восприняла решение совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19, подчеркнула готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе", - следует из сообщения.

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Фазель заверил в отсутствии сомнений IIHF в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне, проинформировала пресс-служба.

В Белоруссии уже более месяца продолжаются многотысячные акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

хоккей Белоруссия IIHF

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