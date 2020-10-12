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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04

ФК "Спартак" не будет оспаривать решение суда по штрафу

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Спартак" решил не подавать апелляцию на решение суда оштрафовать его за нарушения регламента проведения матчей в период пандемии коронавируса на домашней игре против "Зенита".

СпортСуд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVIDСуд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVIDЧитать подробнее

"Клуб не будет обжаловать решение суда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе футбольного клуба.

Как сообщалось, в понедельник Тушинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 300 тысяч рублей футбольному клубу "Спартак" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

Как сообщалось, в понедельник Тушинский суд Москвы назначил административный штраф в размере 300 тысяч рублей футбольному клубу "Спартак" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса.

Ранее в столичном управлении Роспотребнадзора сообщили о выявлении нарушений мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе футбольного матча "Спартак"-"Зенит" на домашней арене московского клуба "Открытие Арена" 3 октября.

Так, заявили в ведомстве, несмотря на проведенные накануне матча профилактические мероприятия на стадионе, во время самой игры, которую посетили более 20,7 тыс. человек при максимально загрузке стадиона в 45 тысяч, организаторы не обеспечили надлежащий контроль и не приняли эффективные меры по соблюдению на трибунах социальной дистанции и масочно-перчаточного режима на протяжении всего матча как болельщиками "Спартака", так и "Зенита".

По итогам административного расследования были составлены протоколы в отношении юридического лица клуба, а также генерального директора команды Шамиля Газизова.

футбол ФК Спартак

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