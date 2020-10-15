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"Газпром" продлил соглашение с командой "Газпром-РусВело"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компания "Газпром" подписала новый контракт с российской профессиональной велокомандой "Газпром-РусВело"

"Газпром" и российская профессиональная команда "Газпром-РусВело" подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении пресс-службы команды.

"Команда существует с 2011 года, а с 2016 титульным спонсором команды является "Газпром". Новое соглашение рассчитано на четыре года", - говорится в сообщении

Генеральный менеджер команды "Газпром-РусВело" Ренат Хамидулин отметил, что "в этом сезоне мы, как и многие, столкнулись с непредвиденными сложностями, но благодаря поддержке нашего титульного спонсора мы сохранили вектор развития".

"Новое соглашение, рассчитанное на четыре года, позволяет нам уверенно смотреть в будущее и заниматься развитием проекта", - сказал он.

велоспорт Газпром-РусВело

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