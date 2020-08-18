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Российский велогонщик Власов выиграл престижную гонку "Джиро д'Эмилия"

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Власов, выступающий за казахстанскую велокоманду Astana Pro Team, стал победителем однодневной гонки "Джиро д'Эмилия" в Италии.

Вторым стал португалец Жоау Алмейда (Deceuninck Quick Step), третьим – Диего Улисси (UAE Team Emirates).

Гонка прошла на территории Сан-Луки, дистанция составила 199,7 км.

"Джиро д'Эмилия" является одной из престижных гонок Италии. Она проводится с 1909 года, во вторник прошла в 103-й раз.

велоспорт Италия

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