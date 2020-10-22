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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:37

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи заявил, что завершает свою карьеру.

"Я определенно закончил свою работу тренера. Правильно, этого достаточно. Может быть, я мог бы быть полезен в других ролях, посмотрим", - приводит слова 72-летнего специалиста Radio Sportiva.

На клубном уровне Липпи работал в итальянских "Аталанте", "Наполи", "Интере", "Ювентусе", китайском "Гуанчжоу".

Богатым на триумфы была его деятельность в "Ювентусе": под его руководством команда пять раз выиграла чемпионат Италии, четыре – Суперкубок Италии. По разу она становилась победителем Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка (ныне – клубный ЧМ). "Гуанчжоу" во главе с итальянским специалистом трижды выиграл чемпионат Китая.

В 2004 году Липпи возглавил сборную Италии и через два года привел ее к золоту ЧМ-2006.

футбол Марчелло Липпи Италия

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