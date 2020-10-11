Рашид Рахимов стал новым главным тренером ФК "Уфа"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Уфы" стал Рашид Рахимов, сообщает пресс-служба футбольного клуба в воскресенье.

"Мы желаем Рашиду Маматкуловичу успехов в футбольном клубе "Уфа" и покорения новых вершин!" - говорится в сообщении.

О сроках контракта не сообщается.

Рахимов ранее тренировал австрийскую "Адмиру", в которой он играл на закате карьеры футболиста. В России он работал с "Амкаром", "Локомотивом" и "Ахматом", с которым в сезоне 2016/2017 занял 5-е место (лучший результат в истории команды).

В качестве футболиста Рахимов выступал за "Памир", московские "Спартак" и "Локомотив", испанский "Вальядолид", австрийские "Аустрию", "Адмиру" и "Рид".