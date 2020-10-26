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Главный тренер "Баварии" отметил Смолова перед матчем с "Локомотивом"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Ханс-Дитер Флик высоко оценил уровень московского "Локомотива", с которым его команде придется сыграть во втором туре Лиги чемпионов УЕФА.

"Они в этом сезоне меньше всех пропустили. Здорово обороняются, интересно действуют в атаке. Смолов мне понравился по анализу. Это качественный соперник, против которого надо сыграть концентрированно", - приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Флик отмечает, что российский клуб "действует от обороны, после чего быстро переходит к атаке".

"В игре есть автоматизм, все хорошо отлажено. Мы в этом убедились по матчу в Зальцбурге. Нельзя допускать легких потерь, чтобы избегать контратак", - отметил специалист.

Игра "Локомотив" – "Бавария" пройдет во вторник в Москве.

В первом туре "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "РБ Зальцбург" (2:2). "Бавария" на своем поле разгромила мадридский "Атлетико" (4:0).

футбол Лига чемпионов УЕФА

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