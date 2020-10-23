Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

Кингсли Коман Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В домашнем матче против испанского "Атлетико" он забил два мяча, а "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.

В списке претендентов на звание лауреата игровой недели также были нападающий итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, защитник немецкого РБ "Лейпциг" Анхелиньо и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.

Впервые в истории турнира Россию на групповом этапе представляют три команды. Петербургский "Зенит" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2), ФК "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1), "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "РБ "Зальцбург" (2:2).