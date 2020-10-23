Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ

Футболист "Баварии" Коман стал лучшим игроком первого тура ЛЧ
Кингсли Коман
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Кингсли Коман признан лучшим игроком первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В домашнем матче против испанского "Атлетико" он забил два мяча, а "Бавария" одержала победу со счетом 4:0.

В списке претендентов на звание лауреата игровой недели также были нападающий итальянского "Ювентуса" Альваро Мората, защитник немецкого РБ "Лейпциг" Анхелиньо и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.

Впервые в истории турнира Россию на групповом этапе представляют три команды. Петербургский "Зенит" на своем поле уступил бельгийскому "Брюгге" (1:2), ФК "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1), "Локомотив" на выезде сыграл вничью с австрийским "РБ "Зальцбург" (2:2).

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

Многократную чемпионку России по тяжелой атлетике вновь отстранили на восемь лет

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Алексей Миранчук забил в Лиге чемпионов в дебютном матче за "Аталанту"

"Спартаку" официально запретили запускать зрителей на домашние матчи

"Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');