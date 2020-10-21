"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" завершили вничью матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург".

Результат встречи, прошедшей в Австрии, - 2:2.

Москвичи первыми забили, отличился Эдер на 19-й минуте. На 45-й минуте хозяева отыгрались усилиями Доминика Сабалаи, а в начале второго тайма вышли вперед благодаря голу Златко Юнузовича. На 75-й минуте "Локомотив" восстановил равновесие после гола Виталия Лисаковича, который впервые отличился за московский клуб.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Во втором матче группы A сыграют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне еврокубков Россия впервые представлена на групповом этапе Лиги чемпионов тремя клубами. Накануне чемпион России петербургский "Зенит" дома проиграл бельгийскому "Брюгге" (1:2). Также во вторник бронзовый призер РПЛ "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1). Для "Краснодара" это был дебют выступлений в основной стадии ЛЧ.