Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" завершили вничью матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против австрийского клуба "Ред Булл Зальцбург".

Результат встречи, прошедшей в Австрии, - 2:2.

Москвичи первыми забили, отличился Эдер на 19-й минуте. На 45-й минуте хозяева отыгрались усилиями Доминика Сабалаи, а в начале второго тайма вышли вперед благодаря голу Златко Юнузовича. На 75-й минуте "Локомотив" восстановил равновесие после гола Виталия Лисаковича, который впервые отличился за московский клуб.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Во втором матче группы A сыграют мюнхенская "Бавария" и мадридский "Атлетико".

В нынешнем сезоне еврокубков Россия впервые представлена на групповом этапе Лиги чемпионов тремя клубами. Накануне чемпион России петербургский "Зенит" дома проиграл бельгийскому "Брюгге" (1:2). Также во вторник бронзовый призер РПЛ "Краснодар" в гостях сыграл вничью с французским "Ренном" (1:1). Для "Краснодара" это был дебют выступлений в основной стадии ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

Новости по теме

Новости

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн

"РБ Зальцбург" - "Локомотив". Онлайн

"Спартак" проиграл "Енисею", но вышел в 1/8 финала Кубка России

"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

"Краснодар" дебютировал в групповой стадии ЛЧ ничьей с "Ренном"

"Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре Лиги чемпионов УЕФА

"Ренн" - "Краснодар". Онлайн

"Ренн" - "Краснодар". Онлайн

"Зенит" - "Брюгге". Онлайн

"Зенит" - "Брюгге". Онлайн

Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги

Футбольные топ-клубы начали переговоры о создании Европейской премьер-лиги

Российский легкоатлет Максим Краснов дисквалифицирован за допинг

Два футболиста "Краснодара" пропустят матч ЛЧ с "Ренном" из-за COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');