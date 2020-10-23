Гол Модрича признан лучшим в первом туре Лиги чемпионов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признан автором лучшего гола в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Ударом из-за пределов штрафной хорвата поразил ворота донецкого "Шахтера" в матче, прошедшем в Испании. Этот гол позволил уступавшему со счетом 0:3 "Реалу" сократить отставание в счете. Однако от поражения не спас: мадридский клуб уступил 2:3.

Среди номинантов также присутствовал полузащитник "Краснодара" Кристиан Рамирес, отличившийся в гостевой игре с французским "Ренном" (1:1). Его гол по итогам опроса занял четвертое место.